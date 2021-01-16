По его словам, визит президента Молдавии Майи Санду, приветствия и разговоры на украинском были представлены как большая геополитическая победа, необходимая Зеленскому, чтобы показать американским партнерам, что его терять не надо.
«Чем больше будет ухудшаться ситуация, тем больше он будет устраивать подобные проекты и благополучно закапывать свой юго-восточный электорат. Повторением Порошенко он не станет, но будет пытаться перехватить какую-то повестку», — считает собеседник издания.
Политика Байдена на восточном направлении будет активизирована прежде всего на украинском направлении, Молдове и в Белоруссии. Встреча Байдена и Светланы Тихановской очень вероятна, как и санкции в отношении Лукашенко.
По карабахскому конфликту позиция Байдена скорее проармянская. С этой точки зрения ситуация на этом направлении грозит обострением, добавил Дмитрий Абзалов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.