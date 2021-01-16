Президент Владимир Зеленский будет показывать, что готов работать с американской администрацией по разным направлениям, и чем хуже будет ситуация на Украине, тем больше будет это подчеркивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Союз восточноевропейских «тигров»: Санду в гостях у Зеленского © пресс-служба президента Украины Майи Санду, приветствия и разговоры на украинском были представлены как большая геополитическая победа, необходимая Зеленскому, чтобы показать американским партнерам, что его терять не надо.

«Чем больше будет ухудшаться ситуация, тем больше он будет устраивать подобные проекты и благополучно закапывать свой юго-восточный электорат. Повторением Порошенко он не станет, но будет пытаться перехватить какую-то повестку», — считает собеседник издания.

Политика Байдена на восточном направлении будет активизирована прежде всего на украинском направлении, Молдове и в Белоруссии. Встреча Байдена и Светланы Тихановской очень вероятна, как и санкции в отношении Лукашенко.

По карабахскому конфликту позиция Байдена скорее проармянская. С этой точки зрения ситуация на этом направлении грозит обострением, добавил Дмитрий Абзалов.

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