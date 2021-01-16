Следуя «антитрамповскому» направлению, Джо Байден будет менять внешнюю политику США, уверен директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, некоторая динамика во внешней политике при новой администрации обязательно будет.

«Во-первых, демократы и республиканцы обычно по-разному смотрят на внешнюю политику. Во-вторых, внешняя политика, которая определятся демократическими администрациями, обычно позиционируется как несколько более ценностная, то есть основанная на моментах, связанных с теми идеологемами, которые они продвигают. Она часто бывает более глобалистской и менее изоляционистской», — сказал политолог.

Александр Искандарян: Убрать Трампа из американской политики невозможно © Sputnik /Asatur Yesayants

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