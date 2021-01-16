По мнению эксперта, некоторая динамика во внешней политике при новой администрации обязательно будет.
«Во-первых, демократы и республиканцы обычно по-разному смотрят на внешнюю политику. Во-вторых, внешняя политика, которая определятся демократическими администрациями, обычно позиционируется как несколько более ценностная, то есть основанная на моментах, связанных с теми идеологемами, которые они продвигают. Она часто бывает более глобалистской и менее изоляционистской», — сказал политолог.
Он также отметил, что до прихода к власти Байден вёл «антитрампистскую» политику, следовательно, и новая администрация будет следовать этому пути, проводя политику, противоположную тому, что декларировал Трамп.
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