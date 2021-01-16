Штурм Капитолия в Вашингтоне продемонстрировал шаткость демократических институтов западной власти. Об этом русский эмигрант, сотрудник американской газеты «Горизонт» Павел Кожевников сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия — ему грозит отстранение от власти.

По словам Кожевникова, эти события уже нанесли урон западной демократии: он считает, что теперь любой авторитарный или диктаторский режим на планете сможет при удобном случае ссылаться на эти события — «мол, не вам нас учить!».

«Многие страны поймут шаткость демократических институтов власти на Западе и силу толпы. [Избранный президент США Джо] Байден постарается вернуть утраченные позиции в лидерстве, но это уже не будет лидерство безоговорочное. Чем скорее поймут западные политики, что мир уже не тот, к которому они привыкли в ходе холодной войны с Советским Союзом, тем лучше будет для них», — считает Кожевников.

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