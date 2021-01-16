«Создаст ли он (Трамп. — Ред.) какую-нибудь свою партию после сложения полномочий президента? Возможно. Он парень рисковый, мстительный, и не в его характере просто так сдавать позиции. Демократы и боятся этого, поэтому на днях они решат, смогут ли лишить Трампа заниматься в будущем политикой», — отметил эксперт.
В случае же, если демократам не удастся этого сделать, политически у Трампа, по мнению Кожевникова, шансов мало, так как он проиграл выборы «вчистую». По словам собеседника издания, это произошло не из-за фальсификаций, которые имели место на этих выборах, а по многим другим причинам. Кожевников отметил, что Трамп оттолкнул от себя не только представителей национальных и сексуальных меньшинств, феминисток и иммигрантов, но и многих республиканцев.
Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.