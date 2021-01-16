Если демократам не удастся отстранить действующего президента США Дональда Трампа от власти, он останется в политике, но шансов на что-то повлиять у него мало. Об этом русский эмигрант, сотрудник американской газеты «Горизонт» Павел Кожевников сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Убрать Трампа из американской политики невозможно © Sputnik /Asatur Yesayants

В случае же, если демократам не удастся этого сделать, политически у Трампа, по мнению Кожевникова, шансов мало, так как он проиграл выборы «вчистую». По словам собеседника издания, это произошло не из-за фальсификаций, которые имели место на этих выборах, а по многим другим причинам. Кожевников отметил, что Трамп оттолкнул от себя не только представителей национальных и сексуальных меньшинств, феминисток и иммигрантов, но и многих республиканцев.

Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

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