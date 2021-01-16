В США идет активный слом старой системы обществом, уставшим от расизма и безработицы. Об этом русский эмигрант, сотрудник американской газеты «Горизонт» Павел Кожевников сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

Кожевников отметил, что американцы больше не хотят мириться с нынешним положением вещей: они видят «вранье старперов, окопавшихся в Конгрессе, безработицу и другие "язвы капитализма"».

«Конец ли это этой общественной формации? Да, капитализма-то как такого уже и нет! Здесь я скажу непопулярную в США мысль: прав оказался дедушка [Карл] Маркс, говоря о том, что капитализм будет не вечен, что превратится в империализм», — сказал Кожевников.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.