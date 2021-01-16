По его мнению то, что сегодня происходит в крупных городах США, — это борьба отживающей белой Америки и нарождающегося нового народа, где будут преобладать не англосаксы, а люди цвета.
Кожевников отметил, что американцы больше не хотят мириться с нынешним положением вещей: они видят «вранье старперов, окопавшихся в Конгрессе, безработицу и другие "язвы капитализма"».
«Конец ли это этой общественной формации? Да, капитализма-то как такого уже и нет! Здесь я скажу непопулярную в США мысль: прав оказался дедушка [Карл] Маркс, говоря о том, что капитализм будет не вечен, что превратится в империализм», — сказал Кожевников.
Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.