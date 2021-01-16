События в Капитолии в Вашингтоне - нормальные действия для США, являющиеся проявлением демократии страны. Об этом русский эмигрант, сотрудник американской газеты «Горизонт» Павел Кожевников сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

«Все, что происходит сейчас в Америке, не является "небывалыми действиями" для США. Все это часть нашей демократии, и все это было не раз на протяжении всех лет истории этой страны… Так что ни о каком «конце эпохи демократии» речь не идет!» — заявил Кожевников.

Среди подобных событий он назвал бойню на ручье Вундед-Ни в 1890 году, беспорядки 1991 года в Чикаго, резню в Талсе в 1921 году, восстание в Вуотсе, бунты в Детройте и Калифорнии. Он отметил, что и сами США возникли в результате бунта-восстания против Британской колониальной политики.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.