Он признался, что с удивлением смотрит политические передачи на российском телевидении и удивляется предсказаниям о «развале США», «закате демократии» и «начале гражданской войны».
«Все, что происходит сейчас в Америке, не является "небывалыми действиями" для США. Все это часть нашей демократии, и все это было не раз на протяжении всех лет истории этой страны… Так что ни о каком «конце эпохи демократии» речь не идет!» — заявил Кожевников.
Среди подобных событий он назвал бойню на ручье Вундед-Ни в 1890 году, беспорядки 1991 года в Чикаго, резню в Талсе в 1921 году, восстание в Вуотсе, бунты в Детройте и Калифорнии. Он отметил, что и сами США возникли в результате бунта-восстания против Британской колониальной политики.
Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.