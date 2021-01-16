По его словам, Соединенные Штаты могут попробовать «отмотать» ситуацию с Белоруссией назад, взять паузу в процессах или даже оказать знаки внимания белорусскому руководству.
«Поскольку все то, что происходило начиная с августа 2020 года в Белоруссии, может рассматриваться как некая неудачная авантюра предыдущей администрации, которая не дала своего результата», — сказал политолог.
Он также отметил, что приглашение Светланы Тихановской на инаугурацию Джо Байдена не значит ровным счетом ничего.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.