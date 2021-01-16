События в Белоруссии могут рассматриваться как неудачная авантюра предыдущей администрации США, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Байдену придется забыть слово «Украина» © РИА Новости, Нина Зотина

«Поскольку все то, что происходило начиная с августа 2020 года в Белоруссии, может рассматриваться как некая неудачная авантюра предыдущей администрации, которая не дала своего результата», — сказал политолог.

Он также отметил, что приглашение Светланы Тихановской на инаугурацию Джо Байдена не значит ровным счетом ничего.

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