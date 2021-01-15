Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США 15 января ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая судится с Украиной за предприятие «Мотор Сич»

ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн.

США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бизнесмены из Китая назвали действия АМКУ проявлением недружественного поведения украинской власти, имеющего целью экспроприацию инвестиций.

В сентябре 2020 года они написали письмо в Верховную Раду, в котором просили «прекратить безосновательное давление со стороны госорганов».

В противном случае они намерены взыскать с Украины $3,5 млрд в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Основатель и президент DCH Александр Ярославский в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце ноября заявлял, что до начала рассмотрения инвестиционного спора по ПАО «Мотор Сич» остаются считанные дни и у государства еще есть шанс предотвратить арбитраж и потерю бюджетных денег.