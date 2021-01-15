Военно-морские силы Украины получили от США 84 лодки в рамках Инициативы содействия безопасности, поведала пресс-служба американского посольства в Киеве 15 января в Twitter

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«Ничто не могло остановить доставку 20 Humvee для сухопутных войск ВС Украины и командования сил специальных операций ВС Украины, а также 84 лодок для военно-морских сил Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины», — сказано в публикации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.

По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.