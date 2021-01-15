Также сообщается, что США передали Киеву 20 автомобилей Humvee.
«Ничто не могло остановить доставку 20 Humvee для сухопутных войск ВС Украины и командования сил специальных операций ВС Украины, а также 84 лодок для военно-морских сил Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины», — сказано в публикации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.
По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.