Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс заявил, что сейчас страна не планирует использовать российский препарат от COVID-19 «Спутник V», однако одобрит его применение, если вакцину утвердит Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости 15 января

Министр заявил, что на данном этапе использование в Латвии вакцины российского производства «определенно невозможно».

Коронавирус настиг известного корейского режиссера в Латвии и убил его © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Если же ее зарегистрируют в ЕС, я не вижу проблемы. Мы будем пользоваться теми вакцинами, что утвердит Евросоюз. И больше всего мы ждем вакцины от AstraZeneca», — рассказал Павлютс.

Ранее Венгрия первой из стран ЕС присоединилась к испытаниям российской вакцины.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.

В декабре Минздрав РФ одобрил использование препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.