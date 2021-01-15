Министр заявил, что на данном этапе использование в Латвии вакцины российского производства «определенно невозможно».
Он отметил, что вакцина «Спутник V» не проверена в лабораториях организаций стран Европейского Союза и партнеров, «которым Латвия доверяет и с которыми сотрудничает». Также, по его словам, параметры по разработке и клиническим испытаниям препарата не были предоставлены в достаточном объеме для использования этой вакцины на территории ЕС.
«Если же ее зарегистрируют в ЕС, я не вижу проблемы. Мы будем пользоваться теми вакцинами, что утвердит Евросоюз. И больше всего мы ждем вакцины от AstraZeneca», — рассказал Павлютс.
Ранее Венгрия первой из стран ЕС присоединилась к испытаниям российской вакцины.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.
В декабре Минздрав РФ одобрил использование препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.