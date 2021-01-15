В Министерстве внутренних дел Белоруссии назвали фейком опубликованную оппозицией в YouTube запись о планах властей страны создать лагерь для отселения радикалов из числа протестующих. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передает РИА Новости

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила пресс-секретарь МВД.

Запись разговора замглавы МВД Белоруссии вызвала скандал © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Николая Карпенкова. На записи среди прочего говорилось о планах властей создать «лагерь для особо острокопытных такой, для отселения, и поставить колючую проволоку по периметру».

Также на записи упоминалось, что погибший в начале протестов Александр Тарайковский был убит ОМОНом.

Тем временем член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что аудиозапись будет передана в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и официальным властям России и США.