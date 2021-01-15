По его словам, Германия «остается для Украины надежным другом и партнером».
«Был рад пообщаться с Ангелой Меркель…Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе», — написал он.
Зеленский также пожелал здоровья гражданам Германии во времена пандемии COVID-19.
При этом деталей разговора о Донбассе украинский президент не раскрыл.
Ранее в январе состоялся разговор о ситуации в Донбассе между канцлером ФРГ и президентом России Владимиром Путиным. В частности, обсуждалась возможность реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.
В ноябре прошлого года Владимир Зеленский обсудил по телефону с Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.