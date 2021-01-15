Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, стороны обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом Зеленский сообщил в Twitter 15 января

По его словам, Германия «остается для Украины надежным другом и партнером».

«Был рад пообщаться с Ангелой Меркель…Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе», — написал он.

Зеленский также пожелал здоровья гражданам Германии во времена пандемии COVID-19.

Ранее в январе состоялся разговор о ситуации в Донбассе между канцлером ФРГ и президентом России Владимиром Путиным. В частности, обсуждалась возможность реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский обсудил по телефону с Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.