В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обвинили исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко в планах «вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы». Заявление опубликовано на сайте политсилы 15 января

«Заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в "Европейской Солидарности" рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы», — говорится на сайте партии.

Политсила Порошенко заявила, что готова «апеллировать к обществу, чтобы обновить красные линии под окнами на Банковой». Таким образом, вероятно, партия планирует провести акцию протеста у Офиса президента.

Витренко объяснил, почему покупать российский газ «патриотично» © Facebook/Сергій Лещенко

В свою очередь Витренко заявил в Facebook, что его предложение, по его словам, выгодное для Украины, критикуют «русские агенты и консервы».

Ранее Витренко предложил через «Нафтогаз» давить на «Газпром» с целью разблокирования экспорта газа независимыми компаниями из России.