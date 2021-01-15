Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко принал, что супермаркеты «перестарались» с запретом на продажу презервативов. Такого ограничения не существует, заявил санврач изданию LB.ua 15 января

«Я тебе это плато на голову натяну». Главного санврача Украины унизили в прямом эфире © Facebook, Виктор Ляшко

«Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы», — уточнил Ляшко.

На Украине с 8 января действует локдаун, который должен продлится до 24 числа того же месяца. В этот период не работают развлекательные заведения, общепит, а супермаркетам разрешено продавать только продукты.

По мнению руководства страны, эти меры позволят существенно снизить заболеваемость коронавирусом, ведь на данный момент на Украине с начала пандемии зарегистрировано уже более миллиона зараженных.

Однако Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Киев за решение ввести новые жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что они могут негативно сказаться на благосостоянии украинцев.

Украинские эксперты утверждают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для украинской экономики и ударит по малому и среднему бизнесу не сильно.

Перед введением карантинных ограничений на Украине в декабре прошлого года прокатился ряд митингов предпринимателей. Представители малого бизнеса протестовали против введения локдауна в стране, мотивируя это своими финансовыми проблемами, связанными с карантинными ограничениями. Бизнесмены попытались установить на Майдане палатки.

Невозможность купить в супермаркете хозтовары и те же средства контрацепции высмеял украинский блогер: «Нельзя, доченька, игрушку, можно водку».