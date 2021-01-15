Министерство иностранных дел Литвы начало рассматривать вопрос о возможности запрета въезда в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Об этом 15 января сообщает Sputnik Литва

О планах запретить въезд указанным российским артистам сообщил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

«Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания», — сказал он.

По его словам, в МИДе уже сформирована рабочая группа с этой целью, и вскоре чиновники оценят правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, «распространяющим российскую пропаганду».

Литва назвала условие для переименования Белоруссии © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве присудили компенсацию за их отмену (более 30 тысяч евро), при этом концерты перенесли.

В частности, глава Комитета национальной обороны и безопасности (КНБО) Литвы Лауринас Касчюнас в соцсети заявил, что деньги литовских налогоплательщиков тратят на поддержку бизнесменов, которые привозят «артистов Путина».

Он добавил, что пора пересмотреть критерии, по которым составляются списки лиц, для которых запрещен въезд в Литву. При этом Киркорова он уже ранее предлагал внести в этот список за поддержку «аннексии Крыма».

Ранее на Украине начали расследование в отношении курсанток Харьковского национального университета Министерства внутренних дел из-за видео с танцами под песню российской группы «Воровайки», исполняющей блатной шансон.