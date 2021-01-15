«Зачем нам эта информация? Мы что в рашке живем? Редакция, хватить кормить украинцев тухлыми новостями», «Да и х*й с ним», «Был лучшего мнения об "этом", ничего не хочется говорить», — написали украинские комментаторы под постом с новостью о смерти режиссера.
Все дело в том, что украинские обозреватели не забыли упомянуть, что Грачевский посещал Донбасс и Крым, где планировал открыть студию «Ералаша», чтобы обучать местную детвору киноискусству. Для «патриотов» Украины такое поведение оказалось не чем иным, как угрозой суверенитету страны.
Известие о смерти 71-летнего Бориса Грачевского появилось в СМИ 14 января ближе к полуночи. Режиссера госпитализировали с коронавирусом еще в прошлом году, через какое-то время ему стало лучше, но затем последовало фатальное ухудшение.
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