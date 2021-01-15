Новость о смерти руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского рассказали своим зрителям не только российские СМИ, но и украинские. Однако отдельные националистически настроенные граждане этой страны не сочли это известие негативным. Об этом написали «Дни.ру» 15 января

«Зачем нам эта информация? Мы что в рашке живем? Редакция, хватить кормить украинцев тухлыми новостями», «Да и х*й с ним», «Был лучшего мнения об "этом", ничего не хочется говорить», — написали украинские комментаторы под постом с новостью о смерти режиссера.

Все дело в том, что украинские обозреватели не забыли упомянуть, что Грачевский посещал Донбасс и Крым, где планировал открыть студию «Ералаша», чтобы обучать местную детвору киноискусству. Для «патриотов» Украины такое поведение оказалось не чем иным, как угрозой суверенитету страны.

Памяти Бориса Грачевского. Как жил и как умер создатель «Ералаша» © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Бориса Грачевского появилось в СМИ 14 января ближе к полуночи. Режиссера госпитализировали с коронавирусом еще в прошлом году, через какое-то время ему стало лучше, но затем последовало фатальное ухудшение.

Читайте также: Смерть Грачевского: Анфиса Чехова и Глюкоза влипли в скандал.