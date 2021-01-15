«Местоположение центра мониторинга по перемирию определено — это Агдамский район Азербайджана. Контейнеры уже пришли, строительство началось. На первом этапе там будут служить по 60 турецких и российских военнослужащих. Наши военные уже начали туда отправляться», — цитирует Чавушоглу агентство.
Дипломат добавил, что это будет небольшой наблюдательный центр в Карабахе, хотя при необходимости его можно будет расширить.
Он выразил уверенность в том, что «если в будущем возникнет необходимость, мы договоримся с Азербайджаном, и нужную поддержку всегда окажем».
Обострение в Карабахе обозначилось в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших в Карабахе.