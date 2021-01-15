В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит РИА Новости 15 января

Карабах сосредотачивается. В НКР начали готовиться к долгой осаде и новой войне © скриншот видео "NEWS AM"

Дипломат добавил, что это будет небольшой наблюдательный центр в Карабахе, хотя при необходимости его можно будет расширить.

Он выразил уверенность в том, что «если в будущем возникнет необходимость, мы договоримся с Азербайджаном, и нужную поддержку всегда окажем».

Обострение в Карабахе обозначилось в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших в Карабахе.