Депутаты украинского парламента безнаказанно нарушают карантин, поскольку правоохранители не имеют права заходить в зал заседаний. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в интервью изданию «Фокус» 15 января

Глава Верховной Рады не согласился с утверждением, что с моральной точки зрения депутаты — главные нарушители карантина в стране.

Украинского врача затравили за ношение маски — видео © скриншот видео YouTube

«Было много дискуссий в зале о внедрении штрафов, но мы не можем накладывать их самостоятельно, а полиция в зал Рады заходить не имеет права. Насколько мне известно, никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски», — сообщил Разумков.

Хотя штрафовать за это нарушение «было бы неплохо и правильно», добавил он.

Разумков пояснил, что контроль за соблюдением противоэпидемических мер в парламенте не входит в его обязанности. Он отметил, что правоохранительные органы и сами по онлайн-трансляции видят, что происходит в стенах парламента.

С 21 ноября на Украине был введен штраф за нахождение в общественных помещениях и транспорте без масок. Он составляет от 170 до 255 гривен (от 460 до 690 рублей).

Согласно закону, штрафовать нарушителей за отсутствие маски, кроме полицейских, имеют право работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления.