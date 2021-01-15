Глава Верховной Рады не согласился с утверждением, что с моральной точки зрения депутаты — главные нарушители карантина в стране.
При этом он отметил, что видел с трибуны Рады, как кто-то из депутатов ходит в «дырявых» масках, а кто-то вообще без маски.
«Было много дискуссий в зале о внедрении штрафов, но мы не можем накладывать их самостоятельно, а полиция в зал Рады заходить не имеет права. Насколько мне известно, никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски», — сообщил Разумков.
Хотя штрафовать за это нарушение «было бы неплохо и правильно», добавил он.
Разумков пояснил, что контроль за соблюдением противоэпидемических мер в парламенте не входит в его обязанности. Он отметил, что правоохранительные органы и сами по онлайн-трансляции видят, что происходит в стенах парламента.
С 21 ноября на Украине был введен штраф за нахождение в общественных помещениях и транспорте без масок. Он составляет от 170 до 255 гривен (от 460 до 690 рублей).
Согласно закону, штрафовать нарушителей за отсутствие маски, кроме полицейских, имеют право работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления.