«Домашний кот внезапно прыгнул под ноги своему маленькому хозяину, бежавшему по комнате, в результате чего ребенок споткнулся о животное и упал. Неожиданно появившийся под ногами кот сильно испугал малыша, и тот впал в ступор, потеряв сознание. Оцепенение длилось минут сорок», — говорится в сообщении.
Мать ребенка немедленно позвонила в скорую помощь, где ей посоветовали до прибытия медиков гладить и целовать сына. Этот способ якобы называется первой помощью в случае шока.
В больнице медики стали готовить ребенка к КТ головного мозга, чтобы подтвердить или исключить черепно-мозговую травму, на которую указывали симптомы. Но мальчик пришел в себя и потребовал отвезли его домой.