Пятилетний мальчик оцепенел и потерял сознание на 40 минут, после того, как кот прыгнул ему под ноги. О необычном случае в Глухове Сумской области 15 января сообщила газета «Ваш шанс»

Сладкая диета: одесский кот ради выживания почти месяц ел конфеты © flickr.com, Ottawa Humane Society

Мать ребенка немедленно позвонила в скорую помощь, где ей посоветовали до прибытия медиков гладить и целовать сына. Этот способ якобы называется первой помощью в случае шока.

В больнице медики стали готовить ребенка к КТ головного мозга, чтобы подтвердить или исключить черепно-мозговую травму, на которую указывали симптомы. Но мальчик пришел в себя и потребовал отвезли его домой.