«Начало 21-го года увенчалось очередным террористическим актом со стороны Украины. Сегодня в районе 5 часов утра вблизи населенного пункта Глафировка был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм», — сказала Кобцева.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Однако и после объявления перемирия в регионе продолжаются перестрелки, стороны конфликта обвиняют друг друга в ведении наступательных действий.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.