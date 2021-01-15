Украинская сторона совершила подрыв газопровода в Луганской Народной Республике. Об этом представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева сообщила 15 января журналистам, передают РИА Новости

«Начало 21-го года увенчалось очередным террористическим актом со стороны Украины. Сегодня в районе 5 часов утра вблизи населенного пункта Глафировка был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм», — сказала Кобцева.

Представители ЛНР сообщили о потерях от огня украинских силовиков в 2020 году © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Однако и после объявления перемирия в регионе продолжаются перестрелки, стороны конфликта обвиняют друг друга в ведении наступательных действий.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.