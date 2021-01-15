Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Наш» 15 января отказался продемонстрировать знание иностранных языков

В разговоре с ведущими программы экс-министр сообщил, что на самом деле не предлагал переводить украинскую письменность на латиницу. По его словам, это предложил один из его знакомых, польский журналист, и идея скорее была шуткой.

«Я не фанат перехода на латиницу, она часть нашей украинской идентичности. Кирилл и Мефодий пришли к нам», — заявил Климкин.

Климкин назвал условия примирения Киева и Будапешта © Facebook, Міністерство закордонних справ України

В свою очередь гость эфира, предприниматель, депутат Рады 3-го созыва Геннадий Балашов заявил, что стране надо переходить на латиницу, чтоб избавиться от национализма.

Климкину, который говорил на смеси украинского и русского, не понравилось, что Балашов говорит по-русски. Экс-министр заявил, что нужно прежде всего учить украинский, и похвастался, что знает еще минимум четыре языка — английский, немецкий, испанский и французский.

Однако, когда ведущая попросила его попрощаться и пожелать зрителям хорошего дня по-французски или по-испански, Климкин растерялся и отказался это сделать.

«У нас же канал "НАШ", так давайте я пожелаю на украинском», — сказал он.