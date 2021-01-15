Утверждение о том, что Москва не получала экономических выгод от сотрудничества с Минском, не соответствует действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

Возвращение ястребов. Что Байден готовит для России, Украины и Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque

«По обе стороны в рамках одного рынка работают миллионы человек в машиностроении, которое очень легко потерять, но крайне сложно воссоздать. Потеря белорусских предприятий была бы для России очень сильным ударом в наше время, а лет 6-7 назад — катастрофой: одновременно импортозаместить и украинскую, и белорусскую продукцию было бы невозможно», — сказал эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.