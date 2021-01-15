По его словам, когда эксперты говорят о том, сколько денег Россия вложила в Белоруссию, то не учитывают при этом аспект промышленной кооперации.
«По обе стороны в рамках одного рынка работают миллионы человек в машиностроении, которое очень легко потерять, но крайне сложно воссоздать. Потеря белорусских предприятий была бы для России очень сильным ударом в наше время, а лет 6-7 назад — катастрофой: одновременно импортозаместить и украинскую, и белорусскую продукцию было бы невозможно», — сказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.