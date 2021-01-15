Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что президент Владимир Зеленский не знал, что украинский журналист Дмитрий Гордон будет брать интервью у бывшего главы ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и прокурора Крыма Натальи Поклонской. Об этом 15 января Мендель заявила в комментарии «Обозревателю»

«Для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы», — сказала она.

Гордон ответил на предложение подраться с Усиком © Instagram @gordondmytro

Также он отметил, что записывались они якобы в сотрудничестве с СБУ.

В Службе безопасности Украины заявили, что оба интервью — личная инициатива Гордона.