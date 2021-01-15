«Для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы», — сказала она.

Гордон ответил на предложение подраться с Усиком
Гордон ответил на предложение подраться с Усиком
© Instagram @gordondmytro
Гордон взял интервью у Гиркина и Поклонской в мае 2020 года. Журналист тогда заявил, что материалы интервью станут доказательствами по делу о Донбассе, которые он на флешках передал в Гаагу.

Также он отметил, что записывались они якобы в сотрудничестве с СБУ.

В Службе безопасности Украины заявили, что оба интервью — личная инициатива Гордона.