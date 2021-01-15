Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по делу против депутата Госдумы РФ и главы ЛДПР Владимира Жириновского, а также парламентариев Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, сообщает РИА Новости 15 января

Диденко, Дегтярев и Жириновский находятся в санкционных списках Украины, и прибыть в страну они не могут даже при всем желании.

«Шевченковский районный суд города Киева сообщает, что в его производстве находится уголовное производство… по обвинению Жириновского Владимира Вольфовича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ("виды соучастников". — Ред.), ч. 3 ст. 258-5 ("финансирование терроризма". — Ред.) УК Украины, Дегтярева Михаила Владимировича, Диденко Алексея Николаевича», — цитирует агентство сообщение суда.

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Ранее Генпрокуратура Украины возбудила дело против Жириновского по подозрению в «финансировании терроризма» за то, что он вместе с рядом депутатов Госдумы РФ призывал собирать средства для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.