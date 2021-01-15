Диденко, Дегтярев и Жириновский находятся в санкционных списках Украины, и прибыть в страну они не могут даже при всем желании.
«Шевченковский районный суд города Киева сообщает, что в его производстве находится уголовное производство… по обвинению Жириновского Владимира Вольфовича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ("виды соучастников". — Ред.), ч. 3 ст. 258-5 ("финансирование терроризма". — Ред.) УК Украины, Дегтярева Михаила Владимировича, Диденко Алексея Николаевича», — цитирует агентство сообщение суда.
Подготовительное судебное заседание по делу против Жириновского состоится утром 19 января 2021 года в помещении Шевченковского районного суда в Киеве.
Ранее Генпрокуратура Украины возбудила дело против Жириновского по подозрению в «финансировании терроризма» за то, что он вместе с рядом депутатов Госдумы РФ призывал собирать средства для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.