В частности, коллега Дубинского по Раде Александр Качура обнародовал соответствующий документ.
«Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции касательно введённых против него персональных санкций. Поддерживаю. Очень интересная история. А заодно нужно обсудить историю с переизбранием главы делегации в ПАСЕ и то, какие программные пункты по улучшению жизни простых людей партия выполнила», — написал он.
Вместе с тем Дубинский в своем Telegram пригласил всех желающих на свою пресс-конференцию по данной теме 18 января.
«Всех, кто интересовался темой "санкций", приглашаю получить исчерпывающие ответы», — написал Дубинский.
США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за «вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов».
Под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, а также окружение Деркача — Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.