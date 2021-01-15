Депутат Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский рассчитывает, что его фракция соберется для обсуждения вопроса санкций, которые против него ввели США. Об этом 15 января сообщается в Telegram «Правда Качуры»

В частности, коллега Дубинского по Раде Александр Качура обнародовал соответствующий документ.

«Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции касательно введённых против него персональных санкций. Поддерживаю. Очень интересная история. А заодно нужно обсудить историю с переизбранием главы делегации в ПАСЕ и то, какие программные пункты по улучшению жизни простых людей партия выполнила», — написал он.

Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Всех, кто интересовался темой "санкций", приглашаю получить исчерпывающие ответы», — написал Дубинский.

США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за «вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов».

Под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, а также окружение Деркача — Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.