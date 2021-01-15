Отмечается, что за все время пандемии в стране от COVID-19 пострадали 62 333 ребенка.
«Причем если в ноябре дети составляли 3,1% от общего числа инфицированных, то в декабре этот показатель вырос до 5,9%», — обращает внимание телеграм-канал Украина.ру.
Ссылаясь на данные о числе заболевших COVID-19 детей, министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга выступил против возвращения школьников с дистанционного обучения до 25 января.
Также глава Минздрава отметил, что все больше детей болеют с проявлением симптомов коронавируса, а не бессимптомно, как раньше, и иногда состояние маленьких пациентов требует госпитализации.