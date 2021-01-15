По сравнению с ноябрем количество детей, заразившихся коронавирусом, на Украине выросло в 2 раза. Об этом 15 января сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на данные Минздрава

Отмечается, что за все время пандемии в стране от COVID-19 пострадали 62 333 ребенка.

«Причем если в ноябре дети составляли 3,1% от общего числа инфицированных, то в декабре этот показатель вырос до 5,9%», — обращает внимание телеграм-канал Украина.ру.

Больше 8 тысяч украинцев подхватили коронавирус за сутки © REUTERS, Gleb Garanich Максим Степанов во время онлайн-брифинга выступил против возвращения школьников с дистанционного обучения до 25 января.

Также глава Минздрава отметил, что все больше детей болеют с проявлением симптомов коронавируса, а не бессимптомно, как раньше, и иногда состояние маленьких пациентов требует госпитализации.