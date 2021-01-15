Президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс., разработчик украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов заявил о высокой вероятности эффективности препарата и успешных результатах испытаний на кроликах. Об этом 15 января сообщает ria-m.tv

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

Он отметил, что новейшие революционные разработки в сфере мРНК-вакцин нового поколения типа Pfizer не дают точного ответа на главный вопрос: как долго будут существовать антитела и, соответственно, защита от коронавируса.

«Одни говорят три месяца, другие — восемь. Мы что, каждые восемь месяцев будем мРНК колоть? Это серьезный вопрос. А наша вакцина будет работать очень долго. Кролики, иммунизированные семь месяцев назад, до сих пор положительные», — подчеркнул Фаворов.

Он добавил, что только заключительная клиническая фаза испытания на людях сможет показать точную эффективность украинской вакцины.

Ранее Украина отказалась от российской вакцины «Спутник V», которая появилась первой на рынке и уже прошла ряд успешных испытаний. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса, даже если ее эффективность будет подтверждена.