По мнению Неменского, с новой администрацией США будет реально подписать СНВ-3 (договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).
Он отметил, что у прежней администрации во многом были связаны руки.
«Байден не является таким уж ястребом в отношениях с Россией, и, судя по его политической биографии, он явно настроен на переговорный процесс, который при нем реально запустить», — сказал он.
Политолог напомнил заявление США о том, что в отношениях с Россией «нужно использовать тактику кнута и пряника», и предположил, что после тактики «кнута» можно ждать действий и в позитивном ключе.
По его словам, в условиях, когда противостояние России и США угрожает миру во всем мире, активизация двусторонних отношений — уже позитив.
Однако очевидно, что в целом Байден и его администрация будут осуществлять невыгодные для России планы международных преобразований, заключил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.