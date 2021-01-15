Хуже отношения США и России уже быть не могут, и новая администрация Соединенных Штатов не захочет их улучшать, однако можно надеяться на ряд позитивных моментов. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Олег Неменский

По мнению Неменского, с новой администрацией США будет реально подписать СНВ-3 (договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Возвращение ястребов. Что Байден готовит для России, Украины и Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque

«Байден не является таким уж ястребом в отношениях с Россией, и, судя по его политической биографии, он явно настроен на переговорный процесс, который при нем реально запустить», — сказал он.

Политолог напомнил заявление США о том, что в отношениях с Россией «нужно использовать тактику кнута и пряника», и предположил, что после тактики «кнута» можно ждать действий и в позитивном ключе.

По его словам, в условиях, когда противостояние России и США угрожает миру во всем мире, активизация двусторонних отношений — уже позитив.

Однако очевидно, что в целом Байден и его администрация будут осуществлять невыгодные для России планы международных преобразований, заключил он.

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