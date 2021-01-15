Додик сказал, что не получил ответа от Украины относительно того, искали они икону или нет. Также не было предоставлено никаких данных, связанных с ней.
«Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я имел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им», — сказал Додик.
Кроме того, он отметил, что Интерпол не имеет информации о поиске иконы.
В декабре член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века.
В посольстве Украины в Боснии и Герцеговине требовали объяснений, как икона попала в страну. МИД РФ заявил, что вернет икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.
По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в Луганске.