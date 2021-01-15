Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст скандальную икону Украине при одном условии. Об этом 15 января сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Radio Slobodna Evropa

Додик сказал, что не получил ответа от Украины относительно того, искали они икону или нет. Также не было предоставлено никаких данных, связанных с ней.

«Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я имел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им», — сказал Додик.

Украинская икона спровоцировала политический кризис в Боснии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

В декабре член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века.

В посольстве Украины в Боснии и Герцеговине требовали объяснений, как икона попала в страну. МИД РФ заявил, что вернет икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в Луганске.