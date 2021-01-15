«Nord Stream 2 AG планирует завершить основные строительные работы на одной из ниток конфликтного российского газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США, которые мешали достройке в течение более года», — пишет агентство.
По данным агентства, работы в водах Дании будут возобновлены во второй половине января. Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работу в датских водах к середине последней недели мая, после чего она переместится в воды Германии и будет работать там до июня.
Ранее сообщалось, что работы по прокладке «Северного потока – 2» на немецком участке завершены в декабре. После этого для завершения проекта осталось только проложить датский участок трубы.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
США в декабре 2019 года ввели санкции против «Северного потока – 2», из-за чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить работы на проекте, что привело к его остановке.