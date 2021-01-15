«Северный поток – 2» намерены достроить до конца 2021 года вопреки ужесточению санкций США, первая ветка газопровода будет завершена к июню, сообщает Bloomberg 14 января

«Nord Stream 2 AG планирует завершить основные строительные работы на одной из ниток конфликтного российского газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США, которые мешали достройке в течение более года», — пишет агентство.

По данным агентства, работы в водах Дании будут возобновлены во второй половине января. Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работу в датских водах к середине последней недели мая, после чего она переместится в воды Германии и будет работать там до июня.

«Северный поток - 2»: Прокладка труб возобновится 15 января, несмотря на новые санкции и угрозы со стороны США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

США в декабре 2019 года ввели санкции против «Северного потока – 2», из-за чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить работы на проекте, что привело к его остановке.