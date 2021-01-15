«Порадуем Петра Порошенко новым уголовным делом. Пташки шепнули, что в ГБР открыто уголовное производство. В нём бывший президент Украины обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбудили в связи с работой его кондитерской фабрики Roshen в России.
Ранее сообщалось, что ГБР расследует 14 дел, в которых фигурирует экс-президент. Последнее было возбуждено в декабре по статье «Госизмена». Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Расследование было инициировано после обращения бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.