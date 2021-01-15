Госбюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко из-за работы компании Roshen в России. Об этом 15 декабря сообщает Telegram-канал «Шептун»

Абзалов пояснил, как штурм Капитолия помешал Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что уголовное дело возбудили в связи с работой его кондитерской фабрики Roshen в России.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует 14 дел, в которых фигурирует экс-президент. Последнее было возбуждено в декабре по статье «Госизмена». Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Расследование было инициировано после обращения бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.