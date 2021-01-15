Украинский журналист, телеведущий, депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа»

Родился 18 апреля 1981 года в Киеве.

Окончил Институт пищевых технологий по специальности «бухгалтерия и аудит», а также Киевский политехнический институт как инженер-электрик.

В 1999-2006 годах работал на киевском радиорынке.

В 2004 году стал спецкором издания «Экономические известия». В 2009 году устроился в еженедельную газету Kyiv Weekly на должность главного редактора. Параллельно работал хроникёром на «Шустер Live».

В 2008 году был признан лучшим банковским журналистом по версии Нацбанка Украины. С 2009 года вел блоги на сайте «Украинской правды». С 2010 года — редактор и креативный продюсер департамента журналистских расследований на телеканале «1+1». В 2014 году стал ведущим телепрограммы «Гроші». В мае 2017 года начал вести видеоблог на YouTube.

На досрочных парламентских выборах 2019 года баллотировался в народные депутаты Украины как мажоритарщик от «Слуги народа». Прошел в Раду, набрав 40,94 % голосов в своем округе (Обуховский и Васильковский районы Киевской области). Член партии «Слуга народа», председатель Киевской областной организации.

Регулярно участвует в политических ток-шоу на украинских телеканалах.

В начале 2018 года член Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский потребовал от СБУ открыть дело по обвинению Дубинского в государственной измене — после публикации в телепрограмме «Гроші» документов, согласно которым Гладковский занимался бизнесом в России.

СБУ открыла дело, но по обвинению в ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. В 2016 году встречался с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом Дональда Трампа, позднее заявил, что на встрече обсуждались вопросы расхищения украинского бюджета представителями старой власти при участии международных корпораций.

27 января 2019 года Дубинский опубликовал пост в Facebook о том, что на съезде Порошенко, который проходил в тот день, был «шанс пустить туда газ». Это вызвало скандал среди представителей власти и сторонников Порошенко.

В июне 2019 года в видео назвал лозунг «Слава Украине!» нацистским, а легализацию этого лозунга в современной украинской армии — «маразмом».

В ноябре 2019 года на сайте Bihus.info вышло журналистское расследование относительно собственности Дубинского (по данным СМИ, около 20 автомобилей и квартир). При этом часть имущества записана на жену Лесю Цыбко, а часть — на мать депутата. Дубинский заявил, что все имущество приобрел честным путем и до того, как стал депутатом. Наличие у матери Maserati Дубинский объяснил тем, что «мама любит скорость». Это выражение стало мемом.

11 января 2020 года Дубинский попал в список граждан и организаций Украины, против которых Минфин США ввел санкции «за вмешательство в американские выборы».