Когда за рубежом открыли металлическую тару, внутри нашли живого кота. Три недели он питался одними сладостями.
«Он выдержал три недели пути! Можем только догадываться, чем питался и где кот принимал те капли воды, на которых прожил эти недели. При такой тяжелой дороге он — живой. Как выяснилось, ранее камеры наблюдения зафиксировали, что животное незаметно пробралось в контейнер с конфетами еще при загрузке. Сейчас маленький путешественник в хорошем состоянии», — говорится в посте.
Судя по снимкам, кот испортил несколько коробок с конфетами, прогрыз их и ел сладости.