Украинский кот попал в контейнер с конфетами и был доставлен из Одессы в Израиль. Об этом 14 января сообщила одесская экспедиторская компания Star Shine Shipping в Facebook

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«Он выдержал три недели пути! Можем только догадываться, чем питался и где кот принимал те капли воды, на которых прожил эти недели. При такой тяжелой дороге он — живой. Как выяснилось, ранее камеры наблюдения зафиксировали, что животное незаметно пробралось в контейнер с конфетами еще при загрузке. Сейчас маленький путешественник в хорошем состоянии», — говорится в посте.

Судя по снимкам, кот испортил несколько коробок с конфетами, прогрыз их и ел сладости.