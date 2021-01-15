Юрист Сергей Нижний, который консультировал студию «Квартал 95» (которую до избрания украинским лидером возглавлял Владимир Зеленский), а также был одним из спонсоров его президентской кампании, умер 14 января после тяжелой болезни. Об этом сообщает gordonua.com

Больше 8 тысяч украинцев подхватили коронавирус за сутки © REUTERS, Gleb Garanich Николая Катеринчука. В 2009 году получил адвокатскую лицензию. В 2016 стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его «одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством».