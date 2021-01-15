В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку «Нашей Украины — Народной самообороны», но в парламент не прошел. Был помощником нардепа Николая Катеринчука.
В 2009 году получил адвокатскую лицензию. В 2016 стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его «одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством».