Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
За все время пандемии на Украине коронавирусом заболели 1 146 963 человека. Из них выздоровел 847 391 человек.
Кабинет министров ввел жесткий карантин, который будет действовать на Украине до 24 января. Вакцинация от коронавируса в стране еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.