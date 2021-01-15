За сутки на Украине обнаружили 8199 новых случаев COVID-19, больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области. Об этом 15 января сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook

Степанов заявил об отсутствии документов для регистрации российской вакцины © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

За все время пандемии на Украине коронавирусом заболели 1 146 963 человека. Из них выздоровел 847 391 человек.

Кабинет министров ввел жесткий карантин, который будет действовать на Украине до 24 января. Вакцинация от коронавируса в стране еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.