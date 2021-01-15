«Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С"», — рассказал командующий Военно-воздушными силами Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.
Американский журнал The National Interest называл зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» «главным страхом» НАТО. Издание отмечало, что по возможностям С-400 значительно превосходит предшественника — ЗРС С-300 «Фаворит». Журнал напомнил, что первыми покупателями системы стали Китай, Турция и Индия, ее приобретением интересуются также Ирак, Египет, Вьетнам, Катар и Саудовская Аравия.