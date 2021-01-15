Министерство обороны Белоруссии сообщило о подготовке контракта с Россией на поставку систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексов ближнего действия «Панцирь-С». Об этом 14 января сообщил «Интерфакс»

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