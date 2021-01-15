Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказывания гостя о необходимости защиты русскоязычного населения страны. Об этом 14 января сообщили на сайте ведомства

Олейник призвал игнорировать запрет русского языка © фото из открытых источников

«В этот день вещатель с 21.00 (22.00 мск) вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" при участии гостя — заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Высказывания Пиховшека о необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также той части населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка, имеют признаки нарушения», — говорится в материале.

В Национальном совете считают, что высказывания гостя имеют признаки призывов к ненависти и нетерпимости.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

С завтрашнего дня сфера обслуживания перейдет исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. С клиентами будет запрещено говорить по-русски.