Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник 14 января в эфире НСН призвал украинцев игнорировать запреты, связанные с русским языком

Вятрович назвал «трешем» законопроект об отмене штрафов за русский язык © Facebook, Vitaliy Selyk

«А в Канаде есть канадский язык? А в США американский? Так тогда и Канады нет, и Америки, так? Это маразм полный», — возмутился он, назвав эти меры попыткой «убить все живое и отрезать от целого пласта культуры», а также сделать «украинскую нацию убогими».

Бывший депутат призвал переходить на русский язык, который, по его словам, используется самими украинцами и многими национальными меньшинствами в стране как язык межнационального общения.

«А если мне кто будет делать замечания, так я им скажу, что вообще никто не говорит на чистом украинском языке, его постоянно разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках. Разбавляйте мовою Тараса Шевченко!» — призвал Олейник.

Кроме того, политическая элита Украины также зачастую говорит на русском, отметил он.

Депутат добавил, что ситуация, когда людей заставляют разговаривать на украинском языке, порождает ненависть, и назвал происходящее преступлением. Закон в сфере обслуживания, который вступит в силу 16 января, он назвал «диктаторским и драконовским».

На Украине с 16 января сфера обслуживания перейдет исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. С клиентами будет запрещено говорить по-русски.