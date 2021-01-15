Все складские помещения товаров, произведенных компанией Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd., были опечатаны после того, как образцы, отправленные компанией в городской центр профилактики и контроля заболеваний во вторник и среду, дали положительный результат на коронавирус.
Предварительные эпидемиологические исследования показывают, что компания произвела партию мороженого с использованием сухого молока, импортированного из Новой Зеландии, и сухой сыворотки, импортированной из Украины.
В четверг днем почти 2 тысячи сотрудников компании были помещены на карантин и прошли тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса. Из них 700 человек получили отрицательный результат теста на COVID-19, а результаты тестирования остальных пока неизвестны.
Власти приняли меры по дезинфекции окружающей среды, помещению на карантин лиц, имевших тесные контакты с данным товаром и отслеживанию проданного мороженого.