В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что в значительной степени о стратегии администрации 46-го президента США Джо Байдена в отношении Украины скажет личность сотрудника, которому он доверит это направление

По мнению эксперта, в администрации Байдена украинским направлением будет заниматься отдельный человек, но кому доверят этот пост, пока непонятно.

«Если Украиной будет заниматься одна Виктория Нуланд, это не вполне равновесное положение. Обычно в США каким-то очень серьёзным проектом занимаются минимум 2 человека, представляющие разные подведомства администрации, например, кто-то из Совета по национальной безопасности и кто-то из Госдепартамента с выделенной должностью. Так было при Обаме: Байден был от президента, а от Госдепартамента была Нуланд», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. США опять вляпались в украинское болото © president.gov.ua

По его словам, то, кого конкретно официально или неофициально поставят на Украину, покажет, какой уровень внешнего управления Штаты предложат Киеву.

«Это действительно о многом скажет, но достичь какого-то серьёзного результата на этом направлении, обустроить это дело лучше, чем при администрации Обамы, вряд ли получится», — уверен Дробницкий.

При прошлой демократической администрации американские власти принимали активное участие в событиях на Украине, более того, 44-й президент Барак Обама прямым текстом говорил, что Вашингтон выступил посредником при смене руководства этой страны в 2013-2014 годах. Его преемник республиканец Дональд Трамп отодвинул международную политику, в том числе ситуацию на Украине, на второй план, и активность Вашингтона на этом направлении ослабла, несмотря даже на учреждение должности спецпредставителя Госдепартамента по Украине.