В штурме Капитолия в Вашингтоне принимали участие провокаторы, однако в здание вошли и сторонники действующего президента Дональда Трампа. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

По словам Погребинского, его знакомый участвовал в акции, но в Капитолий не заходил, как и все сторонники Трампа. В здание же, по его мнению, ворвались провокаторы, заинтересованные в дискредитации действующего президента.

Тем не менее политолог, хотя и не сомневается в честности своего знакомого, считает, что тот ошибается. Он сослался на фотографии, на которых видно, что сторонники Трампа проходят в Капитолий.

«Ясно совершенно, что там должны были быть провокаторы: ну это же deep state (англ. глубинное государство. — Ред.), демократы и так далее. Но я также понимаю, что там обязательно были люди, которые хотели посидеть в кресле этой бабушки (имеется в виду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. — Ред.)», — отметил Погребинский.

После событий 6 января Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестовали.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.