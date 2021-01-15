Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.
По словам Погребинского, его знакомый участвовал в акции, но в Капитолий не заходил, как и все сторонники Трампа. В здание же, по его мнению, ворвались провокаторы, заинтересованные в дискредитации действующего президента.
Тем не менее политолог, хотя и не сомневается в честности своего знакомого, считает, что тот ошибается. Он сослался на фотографии, на которых видно, что сторонники Трампа проходят в Капитолий.
«Ясно совершенно, что там должны были быть провокаторы: ну это же deep state (англ. глубинное государство. — Ред.), демократы и так далее. Но я также понимаю, что там обязательно были люди, которые хотели посидеть в кресле этой бабушки (имеется в виду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. — Ред.)», — отметил Погребинский.
После событий 6 января Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестовали.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.