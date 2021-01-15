По его мнению, с приходом Байдена к власти США частично изменят внешнюю политику страны.
«Что касается Трампа, он был сторонником изоляционистской концепции, которая предполагала больший акцент на развитие внутренних ресурсов и экономических процессов в стране. Что касается демократов, они традиционно являются экспансионистами. Они считают, что Соединенные Штаты должны расширять свое влияние в мире и, соответственно, статус мирового гегемона», — сказал Бондаренко.
Эксперт считает, что Байден и Харрис будут нести в мир не просто экспансионизм, а лево-глобалистскую идею и пытаться расширить влияние Соединенных Штатов.
«Возможно вплоть до того, чтобы даже развязать несколько войн, поскольку именно демократы в XX и XXI веках были главными разжигателями войн и главными сторонниками использования войны как одного из методов решения международных конфликтов», — заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.