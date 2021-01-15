При Джо Байдене США, вполне возможно, развяжут в мире еще несколько войн, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, с приходом Байдена к власти США частично изменят внешнюю политику страны.

«Что касается Трампа, он был сторонником изоляционистской концепции, которая предполагала больший акцент на развитие внутренних ресурсов и экономических процессов в стране. Что касается демократов, они традиционно являются экспансионистами. Они считают, что Соединенные Штаты должны расширять свое влияние в мире и, соответственно, статус мирового гегемона», — сказал Бондаренко.

Кость Бондаренко: Байдену придется забыть слово «Украина» © РИА Новости, Нина Зотина

«Возможно вплоть до того, чтобы даже развязать несколько войн, поскольку именно демократы в XX и XXI веках были главными разжигателями войн и главными сторонниками использования войны как одного из методов решения международных конфликтов», — заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.