Отсутствие реакции со стороны Республиканской партии на убийства ее сторонников объясняется тем, что она понимает, что сила на стороне Цукербергов. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

Погребинский признался, что удивлен отсутствием реакции со стороны Республиканской партии, сторонники которой были убиты. Он напомнил о протестах, вспыхнувших после гибели Джорджа Флойда, организованных при поддержке либеральных медиа и Демократической партии.

«А они (Республиканская партия. — Ред.) идут как обреченные, что может объясняться только тем, что они хотят остаться частью истеблишмента, частью американской элиты и чувствуют, что сила не на их стороне. А сила даже не на стороне ЦРУ и силовиков, а на стороне Цукербергов», — отметил политолог.

По его ощущениям, это закат не только Республиканской партии, но и всего «консервативного инстинкта самоорганизации» США.

После событий 6 января Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестовали.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.