Теперь, когда президентом США станет Джо Байден, власти Украины в очередной раз отложат выполнение Минских соглашений до поступления указаний из новой американской администрации. Об этом украинский политик Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Лично я бы вышел: Зеленский прояснил судьбу Минских соглашений © пресс-служба президента Украины Дмитрий Козак заявил, что похвастаться нечем — речи о прорыве в решении вопроса урегулирования в Донбассе не идет.

По словам Царева, от переговорщиков тут ничего не зависит. Он не исключает, что их отсутствие было бы лучшим вариантом.

«Все дело в том, что Киев никогда не был нацелен на выполнение Минских соглашений, и особенно сейчас, когда [Джо] Байден выиграл выборы [на пост президента США]», — заявил политик.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет бояться предпринимать какие-то самостоятельные телодвижения и будет ждать новых «ценных указаний» от новой администрации.

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