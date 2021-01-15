Ранее советники лидеров стран «нормандской четверки» провели очередную встречу в Берлине. Принявший в ней участие замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что похвастаться нечем — речи о прорыве в решении вопроса урегулирования в Донбассе не идет.
По словам Царева, от переговорщиков тут ничего не зависит. Он не исключает, что их отсутствие было бы лучшим вариантом.
«Все дело в том, что Киев никогда не был нацелен на выполнение Минских соглашений, и особенно сейчас, когда [Джо] Байден выиграл выборы [на пост президента США]», — заявил политик.
Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет бояться предпринимать какие-то самостоятельные телодвижения и будет ждать новых «ценных указаний» от новой администрации.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.