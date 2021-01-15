По его словам, Трамп уже не сможет возглавить новую политическую силу, так как необходима новая элита.
«Речь <…> об абсолютно новых людях. Когда мы смотрим на происходящее в США, то многие ведут себя как болельщики — я за "Спартак" или за "Динамо", я за Трампа или за Байдена. Нет, речь не об этом, дело вообще не в Трампе и не в Байдене. Если только об этом будем говорить, то не сдвинемся с обсуждения проблемы», — убежден Кемени.
Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.