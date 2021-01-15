Для преодоления политического кризиса, назревшего в США, необходимы новые лица - это не вопрос о действующем президенте Дональде Трампе или его преемнике Джо Байдене. Об этом венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

«Речь <…> об абсолютно новых людях. Когда мы смотрим на происходящее в США, то многие ведут себя как болельщики — я за "Спартак" или за "Динамо", я за Трампа или за Байдена. Нет, речь не об этом, дело вообще не в Трампе и не в Байдене. Если только об этом будем говорить, то не сдвинемся с обсуждения проблемы», — убежден Кемени.

Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.