За полтора года до выборов в конгресс у Демократической партии не получится уничтожить всю оппозицию, уверен эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: Под президентом США Байденом заложено много бомб © Facebook, Руслан Бизяев Дональд Трамп планирует направить десятки миллионов долларов Республиканской партии Соединенных Штатов для проведения избирательной кампании.

«Фактически внутри США главная задача администрации Байдена и Харрис — это побыстрее напечатать 7 триллионов долларов и распределить их между своими штатами и лояльными компаниями и постараться не потерять в 2022 году конгресс, потому что там преимущество демократов — буквально 8 голосов, а в Сенате сейчас боевая ничья, и только за счет голоса вице-президента преимущество имеют демократы», — отметил политолог.

По его мнению, если эта ситуация осенью 2022 году перевернется, то мы будем наблюдать обратный процесс, политическую реконкисту.

«А за полтора года уничтожить всю оппозицию не получится при всем желании», — заключил Бизяев.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.