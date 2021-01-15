На смену уничтожающимся партиям в США придет сила, которая уничтожит весь ореол Америки как бастиона либеральной демократии. Об этом венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Майкл Пенс, все бросают и переходят на сторону противника. Это значит, что элита испугалась и такие люди не имеют политической основы, подчеркнул Кемени.

«Итак, партии уничтожаются, а создаются абсолютно новые движения. Это будет такая большая разрушительная сила, что весь ореол США [как бастиона либеральной демократии] уничтожится… Если политики там будут заниматься только своими делами, и их будет интересовать только своё мнение и мнение тех, кто хлопает им в ладоши, то у Америки шансов нет», — заявил политолог.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны. Позднее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

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