«Политику Байдена» в действительности будут проводить члены его нового кабинета, причем почти все они – люди Барака Обамы. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн

«[Управлять при Байдене будут] вице-президент Камала Харрис (протеже Обамы, бывший генпрокурор Калифорнии, дочь индо-ямайских иммигрантов), госсекретарь Тони Блинкен (бывший советник Обамы по национальной безопасности, правнук украинского писателя из Переяслава Меера Блинкена), министр финансов Джанет Йеллен (глава ФРС в период второго президентства Обамы), «климатолог» Джон Керри (бывший госсекретарь в правительстве Обамы)», — перечислил эксперт.

Майк Пенс и Камала Харрис — «серые кардиналы», которые могут внезапно стать президентами США © REUTERS, Jonathan Drake, David Becker Джо Байден скорее выглядит как свадебный генерал, чем как реальный хозяин Белого дома, отметил эксперт.

Видеманн сравнил политическую обстановку в США с поздним СССР накануне распада. По его словам, реформатора Трампа сменил американский геронтократ в лице Байдена, а кто будет после него, остается под вопросом.

В итоге Америке придется выбираться из своего собственного застоя, хотя сейчас трудно предсказать, как это произойдет, подытожил Видеманн.

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