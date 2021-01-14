«Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы», — добавил при этом премьер.

Шмыгаль потребовал от СБУ «разобраться» с тарифным майданом
Шмыгаль потребовал от СБУ «разобраться» с тарифным майданом
© Кабинет министров Украины

В то же время Шмыгаль подчеркнул необходимость поиска компромисса, который «уже сегодня позволит защитить людей и поможет рынку газа развиваться в будущем».

13 января Шмыгаль инициировал введение единой цены на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона в сумме 6,99 грн/кубометр.

Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил проект снижения цен на газ для населения еще более кардинально — примерно до 5,2 грн за кубометр. Для этого он намерен лишить «Нафтогаз» монополии на поставки газа населению.

Украинцам резко снизят стоимость газа — проект Витренко
Украинцам резко снизят стоимость газа — проект Витренко
© Facebook/Сергій Лещенко
Эксперты отмечали, что такой ход может не понравиться МВФ. Позднее стало известно, что Витренко ведет переговоры с Фондом.

Напомним, ранее Витренко со скандалом оставил «Нафтогаз», где занимал пост коммерческого директора. Этому предшествовали его конфликты с председателем правления госкомпании Андреем Коболевым.

Как отмечали эксперты, оба топ-менеджера были ставленниками крупных международных кредиторов, в частности, МВФ и ВБ, которые после Майдана пролоббировали назначение Коболева и Витренко в «Нафтогаз».