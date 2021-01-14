«Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы», — добавил при этом премьер.
В то же время Шмыгаль подчеркнул необходимость поиска компромисса, который «уже сегодня позволит защитить людей и поможет рынку газа развиваться в будущем».
13 января Шмыгаль инициировал введение единой цены на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона в сумме 6,99 грн/кубометр.
Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил проект снижения цен на газ для населения еще более кардинально — примерно до 5,2 грн за кубометр. Для этого он намерен лишить «Нафтогаз» монополии на поставки газа населению.
Эксперты отмечали, что такой ход может не понравиться МВФ. Позднее стало известно, что Витренко ведет переговоры с Фондом.
Напомним, ранее Витренко со скандалом оставил «Нафтогаз», где занимал пост коммерческого директора. Этому предшествовали его конфликты с председателем правления госкомпании Андреем Коболевым.
Как отмечали эксперты, оба топ-менеджера были ставленниками крупных международных кредиторов, в частности, МВФ и ВБ, которые после Майдана пролоббировали назначение Коболева и Витренко в «Нафтогаз».