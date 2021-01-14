Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 января провел конструктивную встречу с представителями Международного валютного фонда по вопросу ценообразования на природный газ, о чем чиновник сообщил в своем своем Telegram-канале

«Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы», — добавил при этом премьер. Шмыгаль потребовал от СБУ «разобраться» с тарифным майданом © Кабинет министров Украины

В то же время Шмыгаль подчеркнул необходимость поиска компромисса, который «уже сегодня позволит защитить людей и поможет рынку газа развиваться в будущем».

13 января Шмыгаль инициировал введение единой цены на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона в сумме 6,99 грн/кубометр.

Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил проект снижения цен на газ для населения еще более кардинально — примерно до 5,2 грн за кубометр. Для этого он намерен лишить «Нафтогаз» монополии на поставки газа населению.

Украинцам резко снизят стоимость газа — проект Витренко © Facebook/Сергій Лещенко

Напомним, ранее Витренко со скандалом оставил «Нафтогаз», где занимал пост коммерческого директора. Этому предшествовали его конфликты с председателем правления госкомпании Андреем Коболевым.

Как отмечали эксперты, оба топ-менеджера были ставленниками крупных международных кредиторов, в частности, МВФ и ВБ, которые после Майдана пролоббировали назначение Коболева и Витренко в «Нафтогаз».