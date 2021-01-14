Решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляции, то есть через 30 дней.
Семочко обжаловал увольнение в Верховном суде 23 мая 2019 года, однако тот оставил иск без рассмотрения из-за нарушения сроков обжалования.
24 июня 2020 года Кассационный административный суд Верховного суда также оставил иск Семочко без рассмотрения, после чего Семочко повторно обжаловал отказ.
При этом Государственное бюро расследований подозревает Порошенко в незаконном назначении Семочко на указанную должность.
Поводом для увольнения последнего стало сообщение журналистов о том, что родственники украинского разведчика обзавелись российскими паспортами и элитной недвижимостью под Киевом стоимостью миллионы долларов.