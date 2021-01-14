Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ пятого президента Украины Петра Порошенко №143 от 12 апреля 2019 года об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки, сообщила пресс-служба ВС 14 января

Зеленский и Порошенко в борьбе за допуск ко двору Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Семочко обжаловал увольнение в Верховном суде 23 мая 2019 года, однако тот оставил иск без рассмотрения из-за нарушения сроков обжалования.

24 июня 2020 года Кассационный административный суд Верховного суда также оставил иск Семочко без рассмотрения, после чего Семочко повторно обжаловал отказ.

При этом Государственное бюро расследований подозревает Порошенко в незаконном назначении Семочко на указанную должность.

Поводом для увольнения последнего стало сообщение журналистов о том, что родственники украинского разведчика обзавелись российскими паспортами и элитной недвижимостью под Киевом стоимостью миллионы долларов.